Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Vormarsch der Taliban

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Vormarsch der Taliban:

"Das einzige, was in Afghanistan wirklich funktioniert, ist die Loyalität zur eigenen Sippe.



Die Taliban repräsentieren das Wesen und die Werte vieler Afghanen, ob es uns gefällt oder nicht. Nur ihre extreme Scharia-Auslegung missfällt den meisten Menschen dort. Mäßigen sie sich in diesem Punkt, werden sie wieder herrschen."/zz/DP/jha