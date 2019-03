Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Scheitern der Klima-Kommission

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Scheitern der Klima-Kommission:

"Natürlich ist die Rolle des Verkehrsministers Andreas Scheuer (CSU), der sich mit faktenferner Ignoranz als Schutzpatron der Auto-Industrie positioniert, aus umweltpolitischer Sicht über alle Maßen jämmerlich.



Aber die Widersprüche, in die sich die Politik verfängt, sind die Widersprüche, die es objektiv in der Gesellschaft gibt, letztlich in jedem Bürger."