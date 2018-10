Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Rückschläge/französischer Präsident

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu Rückschläge/französischer Präsident:

"Ob beim Kampf gegen den Klimawandel, der Gestaltung des Welthandels, der Eindämmung von Atomwaffen oder der Wahrung der Menschenrechte: Macron will die Chance nutzen, den globalen Herausforderungen mit einer globalen Allianz beizukommen.



Am 11. November bittet er deshalb 80 Staats- und Regierungschefs zum Friedensgipfel nach Paris. Noch steht Emmanuel Macron freilich erschreckend alleine da - ob im eigenen Land, in Europa oder auf der Weltbühne."