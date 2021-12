Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu den Plänen des Agrarministers

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu den Plänen des Agrarministers:

"Natürlich muss sich im Agrarsystem viel ändern: Das Höfesterben, die steigenden Preise für Agrarflächen, eine Zucht, die Nutztiere so krass auf Leistung abstellt, dass sie krank werden, und die mancherorts miserablen Zustände in Ställen und Schlachthöfen können so nicht bleiben. Özdemir hat also allen Grund, gleich drei Ziele auf einmal anzustreben: gute Lebensmittel, faire Einkommen für bäuerliche Betriebe sowie mehr Tier- und Klimaschutz. Doch gerade weil er den richtigen Ansatz verfolgt, fällt seine Wortwahl auf. Er formuliert sehr kühn."/ra/DP/he