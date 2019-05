Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Merkels USA-Reise und ihrem Vermächtnis

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Merkels USA-Reise und ihrem Vermächtnis:

"Multilateralismus ist Merkels Mantra, Dauerthema und selbst gewähltes Vermächtnis.



Noch etwas gegen die Erosion globaler Politikstrukturen tun zu können, hat sie erst zur Kandidatur für eine vierte Amtszeit bewogen. Es ist auch der Grund, warum sie nicht leichtfertig vor ihrem für 2021 angekündigten Abtritt das Kanzleramt verlassen wird: In den nächsten Wochen und Monaten will die Europäische Union personell und inhaltlich für die Zukunft aufgestellt werden. Merkels EU-Vorsitz in der zweiten Hälfte nächsten Jahres soll da eine wichtige Rolle spielen."/yyzz/DP/he