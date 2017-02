Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Merkels Türkeibesuch

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu Merkels Türkeibesuch:

"Ja, es ist unerquicklich, dem Neo-Sultan ausgerechnet jetzt die Ehre eines Staatsbesuchs zu erweisen.



In wenigen Wochen will Erdogan seine Pläne für eine Monopolisierung der politischen Macht durch Volksvotum bestätigen lassen. Und er wird sich alle Mühe geben, den Umstand, dass die mächtigste Frau Europas zur Audienz in seinem byzantinischen Palast erscheint, als Demonstration der eigenen Wichtigkeit zu nutzen. Merkel läuft Gefahr, als Nebendarstellerin seiner Propaganda missbraucht zu werden. Aber die Kanzlerin ist ja kein Grünschnabel im Geschäft der Diplomatie. Mit schwierigen Gesprächspartnern hat sie allerhand Erfahrung. Wie man einem selbstherrlichen Präsidenten die Meinung sagt, ohne gleich alle Kommunikationskanäle zu verschütten, lehrten sie zahllose Verhandlungen mit Putin und zuletzt das Telefonat mit Donald Trump."