Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Lauterbachs Kehrtwende

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Lauterbachs Kehrtwende

Mit Fug und Recht sind seine Länderkollegen stinksauer auf den Bundesgesundheitsminister. Wer mag schon am Frühstückstisch aus dem Radio oder bei Twitter erfahren, dass nicht mehr gilt, was er keine 48 Stunden zuvor mit Lauterbach besprochen und einstimmig beschlossen hatte? Lauterbach wird in diesem Amt scheitern, wenn er nicht endlich ein Teamspieler wird./kkü/DP/zb