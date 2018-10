Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu den Kurseinbrüchen an den Börsen

STUTTGART (dpa-AFX) - Die 'Stuttgarter Zeitung' zur Unruhe an den Märkten:

Die Notenbanken in den USA und in Europa stehen vor der Herkulesaufgabe, den seit zehn Jahren anhaltenden Ausnahmezustand in der Geldpolitik zu beenden, ohne dass die Konjunktur durch den Liquiditätsentzug weltweit einbricht.



Damit hätte jede einzelne Notenbank schon Probleme. Die Europäische Zentralbank (EZB) ist aber zudem noch in der wenig beneidenswerten Lage, mit ihrer Zinspolitik die Eurozone zusammenhalten zu müssen./yyzz/DP/fba