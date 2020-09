Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Johnson und den Brexit-Gesprächen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu den Brexit-Gesprächen:

"Die britische Regierung will nicht nur ohne Handelsvertrag mit der EU ins neue Jahr gehen.



Ein neues Gesetz soll auch den erst vor Jahresfrist mit Brüssel abgeschlossenen und im Winter vom Parlament ratifizierten Austrittsvertrag untergraben. Dieser sieht eine Speziallösung für Nordirland vor, um die offene Grenze zur Republik Irland offen zu halten und damit den Frieden in der einstigen Bürgerkriegsregion zu wahren. Der Lateiner Johnson sollte eigentlich den altrömischen Grundsatz "Pacta sunt servanda" kennen: Verträge sind einzuhalten. Er liegt dem Völkerrecht zugrunde, für dessen Verbreitung das Vereinigte Königreich früher viel beitrug. Wenn London jetzt Zweifel an seiner Vertragstreue aufkommen lässt, zerstört es die Basis künftiger Zusammenarbeit."