Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu ein Jahr Dieselgipfel

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu ein Jahr Dieselgipfel:

"Das Spitzentreffen sollte die Wende bringen.



Das Signal an Bürger und Verwaltungsgerichte lautete: Die Stickoxid- und Feinstaubbelastung in den Städten werde sich schnell verbessern. Ein Jahr später fällt die Bilanz zwar ernüchternd aus, anders als Grüne und Umweltverbände glauben machen wollen, ist aber etwas in Bewegung geraten. Das geht im Chor der vielen Abgesänge auf die deutsche Dieselpolitik ein wenig unter."/be/DP/he