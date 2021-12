Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Impfstoffknappheit

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Impfstoffknappheit

Mittelfristig - mit Blick aufs erste Quartal 2022 - könnte dank EU-Hilfe offenbar genug Impfstoff da sein, wenn man im gemütlichen Tempo bis Ende März alle "boostern" will. Das ist für Lauterbach zu spät. Er fordert zu Recht Schnelligkeit als Prävention gegen Omikron und will mehr Impfstoff anbieten, als abgerufen wird. Bevölkerung und Impfärzte bleiben in der Lage verunsichert zurück. Klar ist, dass alle Beteiligten nun die alten Regeln der Priorisierung beachten sollten. Vulnerable Gruppen sollten beim Impfen Vorrang haben, und das Beharren auf dem Wunsch nach einem bestimmten Impfstoff ist in dieser Lage nicht angemessen./al/DP/zb