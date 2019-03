Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Fusionsplänen der Großbanken

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Fusionsplänen der Großbanken:

"Die Politik lässt sich offenbar von schierer Größe blenden.



In den Zeiten der Finanzkrise hätte das Diktum noch gelautet: "too big to fail", zu groß, um pleitegehen zu können - eine Bank also, die im Zweifel vom Steuerzahler gerettet werden müsste. Tempi passati. Dass die Erfahrungen aus den Jahren nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers so einfach ignoriert werden, macht sprachlos."