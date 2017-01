Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Dreikönigstag der FDP

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Dreikönigstag der FDP:

"Die alten Glaubenssätze taugen nicht mehr.



Weder der ungezähmte Markt noch staatlicher Interventionismus haben sich bewährt. Was wird aus Europa? Was passiert, wenn die EZB den Zins wieder anheben sollte, was macht das westliche Bündnis aus? Zeit, neu zu denken. Zeit, Gewissheiten aufzugeben. Zeit für eine liberale Partei? Aber ja doch. Christian Lindner muss im Wahlkampf beweisen, dass die FDP nach 2013 wirklich wieder eine liberale Partei geworden ist. Dann, und nur dann, würde sie dringend gebraucht."/DP/jha