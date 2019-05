Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Chefwechsel bei Daimler

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Chefwechsel bei Daimler:

"Bringt Daimler die Kraft zum Umdenken auf, dann lassen sich dank der großen Finanzkraft Versäumnisse rasch wiedergutmachen.



Aber in der Autowelt von morgen werden auch Konzerne wie Google, Apple und Uber eine Rolle spielen. In deren Welt der Vernetzung und der Dienstleistungen hat Daimler Nachholbedarf. Der neue Vorstandschef Ola Källenius muss den Spagat schaffen, in die angestammten Produkte ebenso zu investieren wie in die neuen Angebote."/zz/DP/jha