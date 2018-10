Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu CO2-Werten in der EU

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu CO2-Werten in der EU:

"In wenigen Jahren dürfte der Blick auf die Weichenstellung, die in diesen Wochen vollzogen wird, ein anderer sein: Dann wird man sich fragen, wie politisch Verantwortliche 2018 nur so naiv gewesen sein konnten, völlig unrealistische Vorgaben ins EU-Gesetzbuch zu schreiben.



Die Folgen einer falschen Entscheidung müssten einseitig von der Bevölkerung in Deutschland getragen werden."