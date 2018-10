Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Brexit-Prozess

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Brexit-Prozess:

"Möglich ist in den nächsten Wochen alles in London: Die weitere qualvolle Demolierung Mays, ein Sturz der Regierungschefin, ein Kollaps des Kabinetts.



Nicht einmal Neuwahlen sind bei den jetzigen Turbulenzen ausgeschlossen - obwohl vielen Torys davor graut. Am Samstag wird außerdem mehr als eine halbe Million Menschen auf Londons Straßen erwartet, die für ein neues EU-Referendum demonstrieren wollen. Wenn sich keine andere Lösung findet, ist dies die einzige Option, die noch einen Weg nach vorne weist."/zz/DP/jha