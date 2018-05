Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Bamf

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung schreibt zum Bamf:

"Merkels Politik der offenen Grenzen mit all ihren Folgen wurde am Bundestag vorbei exekutiert.



Es wäre längst an der Zeit für eine ehrliche Bilanz. Im Rahmen eines Untersuchungsausschusses wäre das möglich. Wenn die Regierungsparteien und die Grünen fürchten, die AfD könnte einen solchen Ausschuss zu eben diesem Zweck missbrauchen, kapitulieren sie vor ihrer ureigenen Aufgabe im Parlament."/yyzz/DP/nas