Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zur Präsenzpflicht in Schulen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zur Präsenzpflicht in Schulen:

"Wenn diese Pandemie Kinder und Jugendlichen etwas gelehrt hat, dann dies: wie wichtig es ist, in die Schule zu gehen, Gleichaltrige zu treffen, von Lehrkräften ganz real Dinge erklärt zu bekommen.



So groß war die Sehnsucht nach Präsenzunterricht, dass auch in der Hochphase der zweiten Welle kurz vor Weihnachten nur rund ein Prozent der Schüler freiwillig daheim lernte. Es ist deshalb umso verwunderlicher, dass das Land nun die ausgesetzte Präsenzpflicht wieder einführt. Damit ignoriert das Land nun die Sorgen all jener Familien, die zu Recht ausreichend Luftfiltergeräte und ein Bekenntnis der Kommunen zu den verlässlicheren PCR-Pool-Tests vermissen - gerade vor dem Hintergrund mutierender Virusvarianten. Das Land hätte gut daran getan, erst durch Druck auf die Kommunen für maximale Sicherheit in den Schulen zu sorgen, bevor es die Präsenzpflicht wieder einführt."/yyzz/DP/he