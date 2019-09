Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zur Nachrüstung von BMW-Fahrzeugen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zur Nachrüstung von BMW-Fahrzeugen:

"Der bisherige BMW-Chef Harald Krüger war sicher: "Wir haben an den Fahrzeugen nicht manipuliert.



Wir haben Diesel, die sauber sind." In der Tat steht BMW im Dieselskandal als Saubermann da, denn nach den Ermittlungen blieb an den Münchenern nichts hängen von dem Verdacht, den Hersteller wie VW, Audi und Porsche und auch Daimler bis heute mit sich herumschleppen. Doch Krügers Schlussfolgerung daraus ist mehr als kühn, denn auch die Euro-5-Diesel von BMW sind alles andere als sauber: Stickoxidwerte von bis zu 1000 Milligramm pro Kilometer und mehr bei einem Labor-Grenzwert von 180 sprechen eine klare Sprache."/yyzz/DP/he