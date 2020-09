Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zur EU-Asylreform

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Nachrichten' zur EU-Asylreform

Man mag es der EU-Kommission zugutehalten, dass sie aller frustvoller Ermattung zum Trotz nicht müde wird, neue Bewegung in die seit fünf Jahren festgefahrenen Verhandlungen über eine tragfähige Asylreform zu bringen.



Drei Szenarien sollen nach den Vorschlägen der Kommission für die halbwegs breite Akzeptanz einer gemeinsamen europäischen Migrationspolitik sorgen. Ob das gelingt, darf bezweifelt werden. Das, was jetzt aus Brüssel kommt, ist mehr ein weiteres vorsichtiges Herantasten, die Gemeinschaft der 27 zumindest auf dem Papier auf eine Linie zu bringen. Ein Herumdoktern an Befindlichkeiten. Mehr diplomatisch routiniert als politisch ambitioniert. Frei nach einem sarkastischen Satz von Mark Twain: Kaum verloren wir das Ziel aus den Augen, verdoppelten wir unsere Anstrengungen./yyzz/DP/zb