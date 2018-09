Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zum ersten Elektroauto der Marke Daimler

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zum ersten Elektroauto der Marke Daimler:

"Es ist völlig richtig, dass Daimler jetzt bei der E-Mobilität auf Angriff schaltet.



Doch so intensiv der Konzern für seine neuen Autos trommelt - er verspricht an keiner Stelle, dass sie das Allheilmittel für alle Mobilitätsprobleme sind. Ein solches Versprechen wäre auch kaum zu halten. Um wirklich umweltfreundlich zu sein, müsste das E-Auto mit zusätzlich produziertem Ökostrom fahren, für dessen Produktion und Transport vom Ostsee-Windpark bis zur Ladesäule gigantische Investitionen erforderlich sind, die man dann auch nicht mehr einfach auf die Stromrechnung der Verbraucher aufschlagen kann. Ein Befreiungsschlag sind die E-Fahrzeuge, wie sie nun Daimler im großen Stil auf den Markt bringt, also keineswegs. Einen Beitrag, die Mobilität umweltfreundlicher zu machen, können sie aber sehr wohl leisten."/DP/jha