Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zum Ende der Stasi-Unterlagen-Behörde

"Es ist wichtig und richtig, dass die Stasi-Akten nun beim Bundesarchiv zugänglich bleiben.



In den fast dreißig Jahren der Stasi-Unterlagen-Behörde hat sich das Interesse an ihnen langsam verschoben. Die Informationsbedürfnisse konkret und persönlich Betroffener sind weitgehend gestillt. Die Akten sollten heute als ein Zugang neben anderen betrachtet werden, um den DDR-Alltag genauer zu erfassen. Die Rolle der SED, der Betriebe und der Sportvereine, der FDJ - all das bedarf weiterer Forschungsanstrengungen. Je geringer die persönliche Last der Erinnerung wird, desto leichter kann das fallen. Unter die Vergangenheit lässt sich kein Schlussstrich ziehen."