Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu niedrigen Sparzinsen und Aktien

"Wer über einen langen Zeitraum in eine Vielzahl verschiedener Aktien investiert, kann Verluste in der Regel mehr als ausgleichen.



Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) hat anhand der Dax-Entwicklung der vergangenen 50 Jahre berechnet, wie es Anlegern mit einem Korb aus allen in diesem Index enthaltenen Aktien über verschiedene Zeiträume ergangen wäre. Ergebnis: Bei einer Haltedauer von 15 Jahren ergab sich immer ein Plus, unabhängig vom Ein- und Ausstiegszeitpunkt. Wer also die Möglichkeit hat, einen Teil seines Geldes für längere Zeit festzulegen, hat mit breit gestreuten Aktien-Investments gute Chancen auf Gewinne."