Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu ernüchternder Steuerschätzung

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Nachrichten' zu ernüchternder Steuerschätzung

Für Alarmstimmung oder Hysterie besteht kein Anlass.



Die hohen Milliardensummen, die jetzt als zukünftiger Fehlbetrag im Raum stehen, sind zwar durchaus beeindruckend. Es lohnt sich aber, in Erinnerung zu rufen, dass die staatlichen Einnahmen im Zuge eines geringeren Wirtschaftswachstums nicht sinken, sondern lediglich in einem deutlich geringeren Tempo steigen. Nach vielen außergewöhnlichen Jahren, an deren Ende die Prognosen regelmäßig übertroffen wurden und mehr Geld als erwartet zur Verfügung stand, kehrt in Deutschland finanzpolitische Normalität ein./al/DP/zb