Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Wirecard und die Ministerien

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Wirecard und die Ministerien:

"Die Zeit von der Sommerpause bis zum Jahresende dürfte sich Vizekanzler Olaf Scholz anders vorgestellt haben.



Der sozialdemokratische Finanzminister strebt ins Kanzleramt. Sein entschlossenes Wirken in der Corona-Krise hat die Popularitätswerte des 62-Jährigen in die Höhe schießen lassen. Die kommenden Monate wird er nutzen wollen, um seiner Partei klarzumachen, dass kein anderer Sozialdemokrat als Spitzenkandidat für die nächste Bundestagswahl infrage kommt. Doch statt sich auf seine Werbetour in eigener Sache zu konzentrieren, muss Scholz Abwehrkämpfe führen: Am Mittwoch soll er gemeinsam mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier dem Finanzausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen."/ra/DP/he