Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Wahl EU-Kommissionspräsidentin

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Wahl EU-Kommissionspräsidentin:

"Das alles hat mit Demokratie und der europäischen Idee nichts zu tun.



Dieses Hintergehen macht klar: Will die EU überleben, sollen sich außer Großbritannien nicht noch mehr aus der Union verabschieden, dann braucht es radikale Reformen. Muss die EU Vertrauen zurückgewinnen. So lange - vor allem bei der nächsten europäischen Wahl - sollte sich der Wähler, der Souverän, an Erich Kästner erinnern: "Nie dürft Ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken."