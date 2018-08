Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Verhältnis Deutschland und Türkei

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Verhältnis Deutschland und Türkei:

"Das Geläuf in den deutsch-türkischen Beziehungen ist tief geworden.



Deshalb kommt es auf eine glasklare Vorstellung an von der Richtung, in die Deutschland will. Und da kann es nur eine geben: Die Türkei bleibt eine der wichtigsten Partnerinnen wegen der vielen gesellschaftlichen Verbindungen und der gemeinsamen Sicherheitsinteressen. Das heißt keineswegs, sich jede Provokation gefallen zu lassen oder über den Skandal wegzuschweigen, dass die türkische Führung in Deutschland ihr nahe Netzwerke betreibt unter Einschluss organisierter Krimineller. Aber weil es sich in engen Zweckbündnissen ein bisschen so verhält wie in Familien - man muss die Angehörigen in guten wie in schlechten Zeiten nehmen wie sie sind - geht es darum: den Gesprächsfaden nie reißen lassen."