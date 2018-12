Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Sitz im UN-Sicherheitsrat

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Sitz im UN-Sicherheitsrat:

"Vom 1. Januar an ist Deutschland für zwei Jahre nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.



Die Bundesrepublik rückt zum fünften Mal in den illustren Kreis auf. Aber wohl nie zuvor war die Ausgangslage so widersinnig wie heute. Ausgerechnet in dem Moment, in dem sie gebraucht werden wie lange nicht mehr, sind die UN als Problemlöser blockiert - ganz oben, im Kreis der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats. Seit einigen Jahren führen Berliner Spitzenpolitiker das Wort im Munde, Deutschland müsse "mehr Verantwortung" übernehmen. Die Zeit der Bewährung ist da. Wegducken geht nicht mehr."/al/DP/he