Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Sanierungsplänen der Bahn

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Sanierungsplänen der Bahn:

"Die Bahn stößt in eine neue Dimension vor - jedenfalls bei den Verspätungen.



In den kommenden fünf Jahren wird sie nacheinander zwei ihrer wichtigsten Schnellfahrstrecken zeitweise stilllegen, was Verzögerungen zwischen 30 und 45 Minuten nach sich zieht. Das wird dann gewissermaßen die Basisverspätung sein, zu der sich die nicht normalen, aber durchaus üblichen Zusatzverspätungen aufsummieren. Da die Pünktlichkeit im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen ist, kann man davon ausgehen, dass die angestrebte höhere Verlässlichkeit für die Bahn und ihre Fahrgäste bis auf weiteres eine Fata Morgana bleiben wird. Dabei klingt die Begründung für die Sperrungen nur zu plausibel: Die Strecken wurden seit ihrem Bau nach der deutschen Wiedervereinigung nicht saniert. Genau diese Begründung zeigt aber auch auf drastische Weise, in welchem Ausmaß die Bahn ihre eigene Infrastruktur vernachlässigt hat."/al/DP/he