Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Pflegeheimen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Pflegeheimen:

"Sich einen Überblick zu verschaffen, welches Pflegeheim wie aufgestellt ist, ist gar nicht so einfach. Das zeigt eine aktuelle Bertelsmann-Studie. In vielen Bundesländern werden die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen, denen sich jede Einrichtung regelmäßig unterzieht, nirgends veröffentlicht. In -Baden-Württemberg sind sie zwar vor Ort einsehbar, aber eine zentrale Plattform, auf der sich Suchende leicht einen Überblick zu Personalausstattung und Pflegequalität verschaffen können, fehlt. Ein solches öffentliches Zentralregister zu schaffen wäre dringend notwendig. Zu sehen, dass es gute Heime gibt, erleichtert Familien die Entscheidung dafür. Außerdem erhöht eine solche Sichtbarmachung den Druck dort, wo es Verbesserungsbedarf gibt."/DP/jha