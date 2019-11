Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Miete und Armutsrisiko

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Miete und Armutsrisiko:

"Kaum etwas hat zuletzt so polarisiert wie die Idee von Mietpreisbremse und der in Berlin diskutierte Mietendeckel.



Die einen sprechen von Enteignung und Planwirtschaft, die anderen sehen darin längst überfällige Grenzen für heiß gelaufene Wohnungsmärkte. Allerdings wird dabei oft vergessen: Staatliche Eingriffe in den Wohnungs- und Immobilienmarkt haben eine lange Tradition und eine wichtige Funktion. Der staatlich geförderte Wohnungsbau wurde nicht erst in der Nachkriegszeit zu einer wichtigen Säule des Sozialstaats. Instrumente wie die Wohnungsbauprämie für Häuslebauer und später das Wohngeld für Geringverdiener wurden schon in den 1950er und 1960er Jahren eingeführt."/ra/DP/he