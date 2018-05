Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Maas/USA-Reise

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten' zu Maas/USA-Reise:

"Diese Positionsbestimmung war fällig.



Gut, dass Außenminister Heiko Maas gleich zu Beginn seines Antrittsbesuchs klargestellt hat: Die USA bleiben Dreh- und Angelpunkt in Deutschlands auswärtigen Beziehungen. In einer Phase, in der die Wahrnehmung in Deutschland weitgehend von Trump-Hysterie, dumpfen Anti-Amerika-Reflexen, aber auch von berechtigter Kritik an der US-Regierung dominiert wird, ist es wichtig, sich darauf zu besinnen. Und darauf, dass es auf das gute Verhältnis zu einzelnen Präsidenten weniger ankommt."/yyzz/DP/he