Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Grünen Erfolg in BaWü

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Nachrichten" schreiben zum Erfolg der Grünen in BaWü:

So grün wie jetzt war Baden-Württemberg noch nie.



Besonders ist es der Partei hier gelungen, ihre Basis in Städten wie auf dem Land auszubauen. Sollte sich die machtlose CDU noch immer der Illusion hingeben, das alles werde zusammen mit Kretschmann wieder verschwinden, wäre das eine ähnlich erfolglose und dumme Strategie wie die der SPD, aus elf magersüchtigen Südwestprozenten Berliner Rückenwind abzuleiten. Von Kretschmann lernen, heißt siegen lernen: Robert Habeck und seine Mitvorsitzende Annalena Baerbock haben das schwäbische Modell geschnallt. Weg vom Links-Rechts-Schema. Stattdessen von allem etwas. Wirtschaft von der CDU, Soziales von der SPD, eine liberale Bürgergesellschaft von der FDP. Das könnte zum grünen Slogan werden: Wer hat noch nicht, wer will noch mal?/yyzz/DP/eas