Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Giffeys Rücktritt

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Nachrichten" zu Giffeys Rücktritt:

"Bereits zum dritten Mal wird Giffeys Promotion von der Freien Universität Berlin überprüft.



Was will Giffey nun mit einem Rücktritt auf den letzten Metern der Legislaturperiode? Naheliegend, dass sie auf einen Befreiungsschlag hofft. Darauf, dass der ihr, der noch ungekrönten Berliner SPD-Hoffnungsträgerin, sozusagen cumlaude die Spitzenkandidatur für die Wahl zum Abgeordnetenhaus rettet. Ob das funktioniert, ist offen. Sollte ihr Titel astrein sein, wäre der Minister-Rücktritt unnötig gewesen. Ist aber an den Bedenken mehr dran als das blauäugig-verschwiemelt Eingeräumte, darf einer Kandidatin, die Regierende Bürgermeisterin werden will, das rechtlich wie politisch nicht schnuppe sein. Selbst für Berliner Verhältnisse wäre das des Unkonventionellen zu viel."/yyzz/DP/fba