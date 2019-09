Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Fahrverboten

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Fahrverboten:

"Beim Thema Diesel prallen die Interessen in der Region Stuttgart schroff aufeinander.



An einigen Punkten in Stuttgart werden weiter die Luftgrenzwerte überschritten; zugleich ist die Region abhängig von der Autoindustrie, deren bisherige Produkte einiges zu dieser Situation beitragen. Der Austausch alter gegen neueste Dieselautos dürfte viel dazu beigetragen haben, dass sich die Luftqualität viel schneller verbessert, als zu erwarten war. Denn die neueste Dieselgeneration, die maßgeblich in dieser Region entwickelt wurde, kommt hier auch besonders schnell auf die Straßen. Sie ist nicht nur auf dem Prüfstand schadstoffarm, sondern auch auf der Straße. Dass es diese Technologie überhaupt gibt, hat nicht zuletzt mit den angedrohten Euro-5-Fahrverboten zu tun, deren wichtigster Nutzen womöglich darin besteht, widerspenstige Hersteller auf Trab zu bringen."/DP/jha