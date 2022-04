Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum Spiegel-Rücktritt

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum Spiegel-Rücktritt:

"Der Kanzler weiß, dass Spiegels Rücktritt eine Diskussion in Gang gesetzt, die von Taktik geprägt ist. Die Opposition formiert sich, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bezeichnete den Vorgang bereits vor Spiegels Demission als Glaubwürdigkeitstest für SPD und Grüne. (...) Scholz hat in dieser Situation zwei Möglichkeiten. Er kann Christine Lambrecht, Karl Lauterbach und Nancy Faeser endlich öffentlich den Rückhalt geben, den er ihnen bislang vorenthielt, und ihre Position festigen. Oder er feuert sie. So oder so: Handeln muss er jetzt, mit der Merkel'schen Unart des Aussitzens ist es hier nicht getan."/yyzz/DP/men