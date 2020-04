Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu digitalen Parteitagen

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Blätter "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" (Mittwoch) schreiben zu digitalen Parteitagen:

"Nicht von allen Parteitagen geht Orientierung oder Aufbruchstimmung aus, manche hinterlassen auch Ratlosigkeit.



Doch viele stechen als wahre Höhepunkte aus der oft eintönigen politischen Kärrnerarbeit heraus, manche Treffen sorgen auch Jahre später noch für Gesprächsstoff. Digitale Parteitage können all das nur sehr bedingt ersetzen. Aber sie sind eben auch besser, als in so schwierigen Zeiten gar kein Forum anzubieten. Gerade jetzt ist es wichtig, den Diskurs am Leben zu halten."/yyzz/DP/men