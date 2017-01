Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Trump und EU

STRAUBING (dpa-AFX) - Das "Straubinger Tagblatt" und die "Landshuter Zeitung" über die künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den USA:

"Europa ist stark genug, dem neuen Machthaber auf Augenhöhe zu begegnen.



Die wirtschaftlichen Verflechtungen sind so eng, dass sie nicht so ohne Weiteres selbstherrlich bei Seite geschoben werden können. Das Interesse der USA an einem weitgehend ungestörten Austausch von Waren und Dienstleistungen ist ebenso groß wie das der Europäer. Würde Präsident Trump hier empfindlich eingreifen, würden das seine Landsleute sehr deutlich zu spüren bekommen, beispielsweise durch wesentlich höhere Preise auf Importgüter beim Drehen an den Zollschrauben."/al/DP/tos