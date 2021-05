Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Erasmus+

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Das "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Erasmus+:

"Es gibt nicht viele EU-Projekte, die in vergleichbarer Weise auf einen europäischen Mehrwert verweisen können.



Und da man sich schon vor Jahren von einem reinen akademischen Austauschprogramm hin zu einem Dienst entwickelt hat, der auch Azubis die Fortsetzung ihrer Ausbildung in einem der 33 Programmländer ermöglicht, hat Erasmus+ das Image einer reinen Elite-Förderung abgelegt. Aber jetzt muss auch alles dafür getan werden, dass das Programm eine breite Zielgruppe anspricht und es nicht am Ende bei einer Handvoll Interessierter bleibt. Nur so geht der Gewinn dieses Programms über den reinen Bildungs- und Ausbildungsauftrag hinaus."/ra/DP/fba