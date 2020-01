Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Coronavirus

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Coronavirus:

"Auf einen "neuartigen" Virus richten sich aller Augen, obwohl es dem bislang einzigen erkannten Infizierten in Deutschland dem Vernehmen nach wieder gut geht.



Vermutlich ist derzeit die Chance, von einem Blitz erschlagen zu werden, höher, als vom Wuhan-Virus niedergestreckt zu werden. Das kann sich zwar noch ändern, aber danach sieht es nicht aus. (...) 3265 Menschen kamen 2018 im Straßenverkehr in Deutschland ums Leben. Es kommt noch schlimmer: 2015 starben in Deutschland fast 11.000 Menschen bei Freizeitunfällen und weitere 10.000 im Haushalt. Haben wir vor einer Leiter Angst? Sollten wir aber. Jedenfalls weitaus mehr als vor dem Coronavirus aus Wuhan."/zz/DP/nas