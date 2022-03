Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Corona-Maßnahmen

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Corona-Maßnahmen:

"An tägliche bundesweite Todesraten zwischen 200 und 300 haben wir uns offenbar schon gewöhnt oder wollen sie in Querdenker-Manier nicht wahrhaben. Jedenfalls scheinen sie nicht so zu schrecken, dass sich die Impfquote deutlich erhöhen würde. Sie verharrt aktuell in Bayern bei knapp 75 Prozent Erst- und Zweitimpfungen und 56 Prozent bei Booster-Immunisierungen. Das ist viel zu wenig, weiß jeder, der sich auch nur ein wenig informiert hat, und doch tut sich so gut wie nichts an der Impffront. Die Unbesorgtheit des von der FDP herbeigezwungenen "Freedom Day" in Kombination mit niedriger Impfquote und Virusvarianten kann im kommenden Herbst ziemlich böse Folgen haben. Aber daran wollen wir nicht (auch noch) denken. Wir müssen uns jetzt erstmal vor einer anderen Mega-Krise fürchten. Und außerdem ist Frühling - der Oktober ist ganz weit weg."/kkü/DP/jha