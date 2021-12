Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Corona

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Corona

Ein bundesweiter Lockdown, der in Deutschland bislang noch nie so konsequent war wie in anderen Staaten, ist nach dem Bund-Länder-Treffen vom Dienstag wohl vom Tisch. Zwei Drittel der Bevölkerung wollen laut einer Umfrage aber nicht nur hoffen, sondern konsequenter handeln: Sie plädieren für die coronabedingte Schließung von Geschäften und Freizeiteinrichtungen sowie für Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Wer hat nun den Ernst der Lage wohl begriffen?/yyzz/DP/mis