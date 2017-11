Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Auto-Plänen der EU

STRAUBINGEN/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Auto-Plänen der EU:

"2050 will die EU in allen Mitgliedstaaten den CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 um 90 Prozent zurückgeführt haben - und dann auch die Innenstädte für herkömmliche Motoren dichtmachen.



Das ist keine Illusion, sondern ein von den Mitgliedstaaten bereits verabschiedetes Programm. Wenn dieses Ziel erreicht werden soll, müssen sich alle anstrengen: die Hersteller, die Autokäufer und diejenigen, die für die Infrastruktur von morgen verantwortlich sind. Aber jedem sollte schon heute klar sein, wie die Mobilität in wenigen Jahrzenten aussehen wird."/ra/DP/stb