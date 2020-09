Pressestimme: 'Der Spiegel' zum Konzept für gemeinsame Flüchtlingspolitik

HAMBURG (dpa-AFX) - "Der Spiegel" zum Konzept für gemeinsame Flüchtlingspolitik:

"Viele hatten gehofft, dass der Großbrand im Lager Moria auf Lesbos zu einem Umdenken in Europa führen könnte, dass die EU-Staaten die Katastrophe zum Anlass nehmen könnten, doch noch zu einer gemeinsam Flüchtlingspolitik zu finden.



Diese Hoffnung wurde am Mittwoch ein weiteres Mal enttäuscht. In Brüssel wird nun von "flexibler Solidarität" gesprochen. Allein dieser Begriff ist ein Hohn. Solidarität, die flexibel ist, ist keine. Die Botschaft, die von dem Vorstoß der Kommission ausgeht, ist so bitter wie bekannt: Europa, ein Kontinent mit fast 500 Millionen Einwohner, ein Kontinent voller Wohlstand, ist nicht bereit, gemeinsam Verantwortung für Schutzsuchende zu übernehmen."