Pressestimme: 'Schwarzwälder Bote' zu neuen Corona-Ausbruch

"Schwarzwälder Bote" zu neuen Corona-Ausbruch:

Das sind exakt jene Art von Infektionsfällen, auf die wir jetzt eingestellt sein müssen. Das heißt nicht, dass die Lockerungspolitik im Grundsatz falsch wäre. Denn insgesamt lassen die Kennzahlen des Infektionsgeschehens in Deutschland vorsichtigen Optimismus zu... ... Doch das Virus wird jetzt wieder verstärkt erwartbare Infektionsketten finden. Und Schleichwege dazu, mit denen heute noch gar niemand rechnet. Dann gilt es, schnell und konsequent zu reagieren. Wachsamkeit heißt das Gebot der Stunde. Streng verboten bleiben Leichtsinn, Sorglosigkeit und Ignoranz."/al/DP/he