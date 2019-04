Pressestimme: 'Schwarzwälder Bote' zu Nato

OBERNDORF AM NECKAR (dpa-AFX) - "Schwarzwälder Bote" zu Nato:

"Schade drum! Der unnötig aufgebauschte Streit um die Zwei-Prozent-Linie an Militärausgaben trübt das aktuelle Bild, das die Nato der Welt von sich gibt.



Dabei gehört das Verteidigungsbündnis zu den unzweifelhaften Erfolgsgeschichten in der Weltpolitik .... Europa verdankt seine relative Stabilität in den vergangenen Jahrzehnten dem Nordatlantikpakt - die Bundesrepublik erst recht. Der deutsche Wirtschaftsaufstieg ist ohne die Schutzmacht Nato schlicht nicht vorstellbar. Ob unsere Demokratie ohne das Bündnis hätte auskommen können? Fraglich!"/ra/DP/fba