Pressestimme: 'Schwarzwälder Bote' zu 70 Jahre Grundgesetz

OBERNDORF A.N. (dpa-AFX) - "Schwarzwälder Bote" zu 70 Jahre Grundgesetz:

"Das Grundgesetz liefert Leitlinien, die sich auch im Konfliktfall bewährt haben.



Es ist ein Stabilitätsanker, ohne es den Regierenden bequem zu machen. (...) Letztlich ist das Grundgesetz nur so gut, wie es gelebt und verteidigt wird. Nicht zu unterschätzen ist deshalb die Rolle des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe, dem Gewährträger für das Grundgesetz. Dass Herrschende sich immer wieder reiben am Grundgesetz, ist gewollt."/zz/DP/he