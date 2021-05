Pressestimme: 'Schwäbischen Zeitung' zur Lockerung des Patentschutzes

RAVENSBURG (dpa-AFX) - 'Schwäbischen Zeitung' zur Lockerung des Patentschutzes

Das Ziel ist über jeden Zweifel erhaben.



Die Impfkampagne muss so schnell wie möglich auf alle Nationen - vor allem auf ärmere Länder - ausgeweitet werden. Übernehmen müssen diese Aufgabe auch diejenigen, die das Geld und die technologischen Voraussetzungen haben. Also allen voran Europa, die USA, China und Russland. Die Forderung der USA, die Impfkampagne über die temporäre Aussetzung des Patentschutzes für mRNA-Vakzine zu beschleunigen, ist der falsche Weg. Schließlich ist das Wissen um die Rezeptur das eine, der Aufbau einer Produktion das andere. Wie sollen unerfahrene Unternehmen das in ärmeren Ländern bereitstellen? Die Freigabe der Patente, die nichts nutzt, wäre ein fatales Zeichen für forschende Unternehmen: Bei Erfolgen, für die sie hohe finanzielle Risiken eingehen müssen, bestünde immer die Gefahr, dass der Staat die geschaffenen Werte für sich beansprucht. Es werden weitere Impfstoffe zugelassen, Unternehmen fahren neue Produktionsanlagen hoch. An dieser Stelle sind die reichen Staaten gefordert, für eine gerechte Verteilung zu sorgen./yyzz/DP/zb