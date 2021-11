Pressestimme: 'Schwäbischen Zeitung' zu 3G am Arbeitsplatz

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbischen Zeitung" zu 3G am Arbeitsplatz:

"Angesichts steigender Corona-Zahlen ist die Entscheidung für eine 3G-Regel am Arbeitsplatz richtig und überfällig.



Weil ein neues Herunterfahren des öffentlichen Lebens vermieden werden muss, ist es angemessen, wenn nur noch Genesene, Geimpfte und frische Getestete ins Büro und in die Fabrik dürfen. Schließlich kämpft die Wirtschaft noch immer mit den Folgen der Lockdowns. Zudem wird deutlicher, dass das Homeoffice in vielen Bereichen eben nicht die Lösung ist. Eine 3G-Regel würde sowohl Unternehmern als auch Mitarbeitern eine verlässliche Grundlage geben: Sie hilft Unternehmen dabei, ihr Personal pandemiegerecht zu organisieren. Und sie hilft Mitarbeitern, die es mit ungeimpften Kollegen, Vorgesetzten und Chefs zu tun haben. Drei Voraussetzungen gibt es aber: Der Arbeitgeber benötigt ein Auskunftsrecht, zudem muss es ausreichend Möglichkeiten für Bürgertests geben. Und schließlich müssen die Behörden personell so ausgestattet werden, dass die Einhaltung der Regeln gewährleistet ist."/yyzz/DP/nas