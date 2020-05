Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zur parlamentarischen Kontrolle

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung' zur parlamentarischen Kontrolle:

"Welche Auswüchse eine zu starke Machtkonzentration nehmen kann, hat Deutschland in zwei Diktaturen erlebt: während des Dritten Reiches und in der DDR. Deshalb ist die Gewaltenteilung im Grundgesetz verankert.



Das Parlament erlässt Gesetze, die Regierung kümmert sich um die Umsetzung. Und Gerichte wachen darüber, dass dabei alles mit rechten Dingen zugeht. Das sind die Grundpfeiler unserer Demokratie. Dass vor allem die Regierung und nicht das Parlament derzeit am Steuer sitzt, muss niemanden ängstigen. Und doch ist es richtig, dass etliche Landtagsabgeordnete einfordern, wieder stärker beteiligt zu werden. Für diese Aufgabe sind sie gewählt. Schön wäre es, wenn sie sich auch fragen würden, wie Gesetzgebungsprozesse künftig schneller abgeschlossen werden können - ohne dabei die demokratische Beteiligung zu beschneiden."/yyzz/DP/he